Shpigel Isaak Moiseevich
Место рожденияLithuania
Дата рождения1906
Дата смерти17.07.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Shpigel Moisey
Мать: не указана
Lithuania
Бракосочетание
14.09.1932
Жена: Shpigel Sarra
Рождение ребёнка
13.10.1933
Сын: Shpigel Moicey
Мать ребёнка: Shpigel Sarra
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
03.11.1936
Дочь: Balandina Roza Isaakovna
Мать ребёнка: Shpigel Sarra
Рождение ребёнка
13.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Shpigel Sarra
Смерть
17.07.1942
Березники, город Березники, Пермский край