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Shpigel Isaak Moiseevich

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Место рождения

Lithuania

Дата рождения

1906

Дата смерти

17.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

1933 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Shpigel Moisey

Мать: не указана

Lithuania
Бракосочетание
14.09.1932

Жена: Shpigel Sarra

Рождение ребёнка
13.10.1933

Сын: Shpigel Moicey

Мать ребёнка: Shpigel Sarra

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
03.11.1936

Дочь: Balandina Roza Isaakovna

Мать ребёнка: Shpigel Sarra

Рождение ребёнка
13.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Shpigel Sarra

Смерть
17.07.1942
Березники, город Березники, Пермский край
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