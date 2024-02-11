Стефан (Kelin) Анна (Anna) Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1881 ст.
Бракосочетание
03.11.1900 ст.
Венчание по православным канонам. Свидетели жениха: Стефан Павел Густавович (брат) и Александровский купеческий сын Алексей Матвеевич Вахмистров. Свидетели невесты: Келин Эдуард (швейцарский гражданин... Показать все
Бракосочетание
03.11.1900 ст.
Венчание по православным канонам. Свидетели жениха: Стефан Павел Густавович (брат) и Александровский купеческий сын Алексей Матвеевич Вахмистров. Свидетели невесты: Келин Эдуард (швейцарский гражданин... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1902 ст.
Дочь: (Стефан) Елена Оттовна
Отец ребёнка: Стефан (Stephan) Отто (Karl Max Otto) Густавович
Рождение ребёнка
26.09.1904 ст.
Дочь: (Стефан) Екатерина Оттовна
Отец ребёнка: Стефан (Stephan) Отто (Karl Max Otto) Густавович
Рождение ребёнка
28.03.1906 ст.
Дочь: Вера Оттовна
Отец ребёнка: Стефан (Stephan) Отто (Karl Max Otto) Густавович
Рождение ребёнка
25.09.1907 ст.
Дочь: Мария Оттовна
Отец ребёнка: Стефан (Stephan) Отто (Karl Max Otto) Густавович
Рождение ребёнка
03.02.1910 ст.
Отец ребёнка: Стефан (Stephan) Отто (Karl Max Otto) Густавович
Рождение ребёнка
16.07.1912 ст.
Сын: Стефан Борис Оттович
Отец ребёнка: Стефан (Stephan) Отто (Karl Max Otto) Густавович
Рождение ребёнка
16.07.1913 ст.
Дочь: Дупак (Стефан) Анна Оттовна
Отец ребёнка: Стефан (Stephan) Отто (Karl Max Otto) Густавович
Рождение ребёнка
23.03.1915 ст.
Отец ребёнка: Стефан (Stephan) Отто (Karl Max Otto) Густавович
Смерть
Неизвестно