Стефан (Kelin) Анна (Anna) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан (Kelin) Анна (Anna) Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.

Отец: Келин (Kelin) Александр (Alexander) Леонтьевич

Мать: Келин (Гарелина) Антонина Яковлевна

Бракосочетание
03.11.1900 ст.

Муж: Стефан (Stephan) Отто (Karl Max Otto) Густавович

Венчание по православным канонам. Свидетели жениха: Стефан Павел Густавович (брат) и Александровский купеческий сын Алексей Матвеевич Вахмистров. Свидетели невесты: Келин Эдуард (швейцарский гражданин... Показать все
Бракосочетание
03.11.1900 ст.

Муж: Стефан (Stephan) Отто (Karl Max Otto) Густавович

Венчание по православным канонам. Свидетели жениха: Стефан Павел Густавович (брат) и Александровский купеческий сын Алексей Матвеевич Вахмистров. Свидетели невесты: Келин Эдуард (швейцарский гражданин... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1902 ст.

Дочь: (Стефан) Елена Оттовна

Отец ребёнка: Стефан (Stephan) Отто (Karl Max Otto) Густавович

Рождение ребёнка
26.09.1904 ст.

Дочь: (Стефан) Екатерина Оттовна

Отец ребёнка: Стефан (Stephan) Отто (Karl Max Otto) Густавович

Рождение ребёнка
28.03.1906 ст.

Дочь: Вера Оттовна

Отец ребёнка: Стефан (Stephan) Отто (Karl Max Otto) Густавович

Рождение ребёнка
25.09.1907 ст.

Дочь: Мария Оттовна

Отец ребёнка: Стефан (Stephan) Отто (Karl Max Otto) Густавович

Рождение ребёнка
03.02.1910 ст.

Сын: Стефан Евгений Оттович

Отец ребёнка: Стефан (Stephan) Отто (Karl Max Otto) Густавович

Рождение ребёнка
16.07.1912 ст.

Сын: Стефан Борис Оттович

Отец ребёнка: Стефан (Stephan) Отто (Karl Max Otto) Густавович

Рождение ребёнка
16.07.1913 ст.

Дочь: Дупак (Стефан) Анна Оттовна

Отец ребёнка: Стефан (Stephan) Отто (Karl Max Otto) Густавович

Рождение ребёнка
23.03.1915 ст.

Сын: Стефан Геннадий Оттович

Отец ребёнка: Стефан (Stephan) Отто (Karl Max Otto) Густавович

Смерть
Неизвестно

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