Стефан Геннадий Оттович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефан Геннадий Оттович

Стефан Геннадий Оттович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1915 ст.

Дата смерти

12.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.11.57

Сын: Стефан Георгий Геннадьевич

Мать ребёнка: Стефан (Пронорщикова) Лилия Васильевна

Рождение
23.03.1915 ст.

Отец: Стефан (Stephan) Отто (Karl Max Otto) Густавович

Мать: Стефан (Kelin) Анна (Anna) Александровна

Бракосочетание
18.02.1948

Жена: Стефан (Пронорщикова) Лилия Васильевна

Рождение ребёнка
06.01.1949

Дочь: Стефан Маргарита Геннадьевна

Мать ребёнка: Стефан (Пронорщикова) Лилия Васильевна

Смерть
12.09.1991

Мы используем куки для улучшения работы сайта.