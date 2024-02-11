Стефан Геннадий Оттович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1915 ст.
Дата смерти12.09.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.11.57
Сын: Стефан Георгий Геннадьевич
Мать ребёнка: Стефан (Пронорщикова) Лилия Васильевна
Рождение
23.03.1915 ст.
Бракосочетание
18.02.1948
Рождение ребёнка
06.01.1949
Дочь: Стефан Маргарита Геннадьевна
Мать ребёнка: Стефан (Пронорщикова) Лилия Васильевна
Смерть
12.09.1991