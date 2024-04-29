Ломоносов Василий Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смерти1741
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1711
Сын: Ломоносов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Ломоносова (Сивкова) Елена Ивановна
д. Мишанинская, Двинской уезд Архангелогородская губерния, Русское царство
Бракосочетание
1721
Смерть
1741