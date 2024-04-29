Ломоносов Василий Дорофеевич 1681 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ломоносов Василий Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

1741

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Корельская) Ирина Семёновна

Рождение ребёнка
19.11.1711

Сын: Ломоносов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Ломоносова (Сивкова) Елена Ивановна

д. Мишанинская, Двинской уезд Архангелогородская губерния, Русское царство
Бракосочетание
1721

Жена: (Ускова) Феодора Михайловна

Смерть
1741

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