Матвеева (Воронова) Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Вороновъ Андрей
Бракосочетание
21.01.1902
Муж: Матвѣевъ Петръ
Рождение ребёнка
06.09.1903
Сын: Матвеевъ Иванъ
Отец ребёнка: Матвѣевъ Петръ
Рождение ребёнка
10.02.1906
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Матвѣевъ Петръ
Рождение ребёнка
25.09.1908
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Матвѣевъ Петръ
Рождение ребёнка
14.01.1912
Сын: Матвеевъ Василий
Отец ребёнка: Матвѣевъ Петръ
Рождение ребёнка
14.04.1915
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Матвѣевъ Петръ