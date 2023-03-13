Матвеева (Воронова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Воронова) Федосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Вороновъ Андрей

Мать: Воронова Баранова Надежда

Бракосочетание
21.01.1902

Муж: Матвѣевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1903

Сын: Матвеевъ Иванъ

Отец ребёнка: Матвѣевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1906

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Матвѣевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1908

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Матвѣевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1912

Сын: Матвеевъ Василий

Отец ребёнка: Матвѣевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1915

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Матвѣевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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