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Матвѣевъ Петръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвѣевъ Сергѣй

Мать: Матвѣева Ѳекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1902

Жена: Матвеева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1903

Сын: Матвеевъ Иванъ

Мать ребёнка: Матвеева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1906

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Матвеева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1908

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Матвеева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1912

Сын: Матвеевъ Василий

Мать ребёнка: Матвеева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1915

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Матвеева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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