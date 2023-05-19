Матвѣевъ Петръ
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвѣевъ Сергѣй
Мать: Матвѣева Ѳекла
Бракосочетание
21.01.1902
Жена: Матвеева Федосья
Рождение ребёнка
06.09.1903
Сын: Матвеевъ Иванъ
Мать ребёнка: Матвеева Федосья
Рождение ребёнка
10.02.1906
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Матвеева Федосья
Рождение ребёнка
25.09.1908
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Матвеева Федосья
Рождение ребёнка
14.01.1912
Сын: Матвеевъ Василий
Мать ребёнка: Матвеева Федосья
Рождение ребёнка
14.04.1915
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Матвеева Федосья