Большеушенкова (Семенинкова) Мария (Гликерия) Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большеушенкова (Семенинкова) Мария (Гликерия) Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

02.04.1909

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1895

Муж: Большеушенков Михаил Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1896

Сын: Большеушенков Дмитрий ст

Отец ребёнка: Большеушенков Михаил Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1898

Сын: Большеушенков Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Большеушенков Михаил Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1900

Сын: Большеушенков Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Большеушенков Михаил Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1906

Сын: Большеушенков Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Большеушенков Михаил Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1909

Сын: Большеушенков Павел Михайлов

Отец ребёнка: Большеушенков Михаил Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
02.04.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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