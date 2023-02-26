Большеушенкова (Семенинкова) Мария (Гликерия) Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти02.04.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1895
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1896
Отец ребёнка: Большеушенков Михаил Ефимов
Рождение ребёнка
24.06.1898
Сын: Большеушенков Иоанн Михайлов
Отец ребёнка: Большеушенков Михаил Ефимов
Рождение ребёнка
26.10.1900
Сын: Большеушенков Дмитрий Михайлов
Отец ребёнка: Большеушенков Михаил Ефимов
Рождение ребёнка
16.02.1906
Сын: Большеушенков Фёдор Михайлов
Отец ребёнка: Большеушенков Михаил Ефимов
Рождение ребёнка
14.02.1909
Сын: Большеушенков Павел Михайлов
Отец ребёнка: Большеушенков Михаил Ефимов
Смерть
02.04.1909