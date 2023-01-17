Подрез Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения25.09.1924
Дата смерти09.12.1986
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1924
Отец: Подрез Федор Семенович
Мать: Подрез Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
17.12.1950
Сын: Подрез Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Подрез Галина Ивановна
Бракосочетание
11.01.1951
Жена: Подрез Галина Ивановна
Рождение ребёнка
26.03.1954
Мать ребёнка: Подрез Галина Ивановна
Смерть
09.12.1986