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Подрез Николай Федорович

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Место рождения

Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

25.09.1924

Дата смерти

09.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1924

Отец: Подрез Федор Семенович

Мать: Подрез Дарья Тихоновна

Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.12.1950

Сын: Подрез Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Подрез Галина Ивановна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
11.01.1951

Жена: Подрез Галина Ивановна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
26.03.1954

Сын: Подрез Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Подрез Галина Ивановна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Смерть
09.12.1986
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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