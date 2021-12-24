Подрез Федор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подрез Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
25.09.1924
Мать ребёнка: Подрез Дарья Тихоновна
Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Подрез Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
До 1931
Мать ребёнка: Подрез Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
До 1931
Дочь: Рассохина (Подрез) Таисия Федоровна
Мать ребёнка: Подрез Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Подрез Дарья Тихоновна
Смерть
Неизвестно
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край