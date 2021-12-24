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Подрез Федор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подрез Дарья Тихоновна

Рождение ребёнка
25.09.1924

Сын: Подрез Николай Федорович

Мать ребёнка: Подрез Дарья Тихоновна

Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Подрез Леонид Федорович

Мать ребёнка: Подрез Дарья Тихоновна

Рождение ребёнка
До 1931

Сын: Подрез Петр Федорович

Мать ребёнка: Подрез Дарья Тихоновна

Рождение ребёнка
До 1931

Дочь: Рассохина (Подрез) Таисия Федоровна

Мать ребёнка: Подрез Дарья Тихоновна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Подрез Евгений Федорович

Мать ребёнка: Подрез Дарья Тихоновна

Смерть
Неизвестно
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

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