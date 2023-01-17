Подрез Дарья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1924
Отец ребёнка: Подрез Федор Семенович
Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Подрез Федор Семенович
Рождение ребёнка
До 1931
Отец ребёнка: Подрез Федор Семенович
Рождение ребёнка
До 1931
Дочь: Рассохина Таисия Федоровна
Отец ребёнка: Подрез Федор Семенович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Подрез Федор Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край