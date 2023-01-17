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Подрез Дарья Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1924

Сын: Подрез Николай Федорович

Отец ребёнка: Подрез Федор Семенович

Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Подрез Леонид Федорович

Отец ребёнка: Подрез Федор Семенович

Рождение ребёнка
До 1931

Сын: Подрез Петр Федорович

Отец ребёнка: Подрез Федор Семенович

Рождение ребёнка
До 1931

Дочь: Рассохина Таисия Федоровна

Отец ребёнка: Подрез Федор Семенович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Подрез Евгений Федорович

Отец ребёнка: Подрез Федор Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подрез Федор Семенович

Смерть
1965
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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