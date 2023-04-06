Мусихина (Стародумова) Мария Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Бракосочетание
20.01.1839 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Мусихин Феодор (Феодот) Михайлов
Отец ребёнка: Мусихин Михаил Никитин
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Евфимия Михайлова
Отец ребёнка: Мусихин Михаил Никитин
Рождение ребёнка
1850
Сын: Мусихин Дементий Михайлов
Отец ребёнка: Мусихин Михаил Никитин
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Мусихин Михаил Никитин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858