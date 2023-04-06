Мусихина (Стародумова) Мария Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина (Стародумова) Мария Федорова

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Место рождения

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Стародумов Федор Аверкиев

Мать: Стародумова Матрона (Маремьяна) Агафонова

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
20.01.1839 ст.

Муж: Мусихин Михаил Никитин

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Мусихин Феодор (Феодот) Михайлов

Отец ребёнка: Мусихин Михаил Никитин

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Евфимия Михайлова

Отец ребёнка: Мусихин Михаил Никитин

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Мусихин Дементий Михайлов

Отец ребёнка: Мусихин Михаил Никитин

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Мусихин Михаил Никитин

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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