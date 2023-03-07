Мусихин Михаил Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Бракосочетание
20.01.1839 ст.
Жена: Мусихина Мария Федорова
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Мусихин Феодор (Феодот) Михайлов
Мать ребёнка: Мусихина Мария Федорова
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Евфимия Михайлова
Мать ребёнка: Мусихина Мария Федорова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Мусихин Дементий Михайлов
Мать ребёнка: Мусихина Мария Федорова
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Ирина Михайлова
Мать ребёнка: Мусихина Мария Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858