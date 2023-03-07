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Мусихин Михаил Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Мусихин Никита Агапов

Мать: Мусихина Акулина (Ксения) Кириллова

Бракосочетание
20.01.1839 ст.

Жена: Мусихина Мария Федорова

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Мусихин Феодор (Феодот) Михайлов

Мать ребёнка: Мусихина Мария Федорова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Евфимия Михайлова

Мать ребёнка: Мусихина Мария Федорова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Мусихин Дементий Михайлов

Мать ребёнка: Мусихина Мария Федорова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Ирина Михайлова

Мать ребёнка: Мусихина Мария Федорова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
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