Марсагишвили Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марсагишвили Дзиа
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катюша
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марсагишвили Дато
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надя
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марсагишвили Виктор
Мать ребёнка: не указана