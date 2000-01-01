Марсагишвили Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марсагишвили Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марсагишвили ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марсагишвили ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: не указана