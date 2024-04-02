Поздняк Василий Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняк Василий Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Поздняк Фома Васильевич

Мать: Поздняк Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Поздняк Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Поздняк Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Поздняк Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Поздняк Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Поздняк Александр Васильевич

Мать ребёнка: Поздняк Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поздняк Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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