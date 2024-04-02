Поздняк Василий Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Поздняк Фома Васильевич
Мать: Поздняк Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Поздняк Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Поздняк Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Поздняк Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Поздняк Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Поздняк Александр Васильевич
Мать ребёнка: Поздняк Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поздняк Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно