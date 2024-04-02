Поздняк Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняк Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1942

Сын: Поздняк Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Поздняк Василий Фомич

Рождение ребёнка
1946

Сын: Поздняк Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Поздняк Василий Фомич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Поздняк Александр Васильевич

Отец ребёнка: Поздняк Василий Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняк Василий Фомич

Смерть
Неизвестно
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