Фишев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1630
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1630
Отец: Фишев ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1661
Мать ребёнка: не указана
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Место жительства
Неизвестно
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
После 1678