Фишев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фишев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1630

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1630

Отец: Фишев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1661

Сын: Фишев Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Место жительства
Неизвестно
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
После 1678
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