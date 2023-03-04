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Фишев Григорий Иванович

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Место рождения

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)

Дата рождения

До 1661

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1661

Отец: Фишев Иван

Мать: не указана

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1677

Сын: Фишев Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1678

Сын: Фишев Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1680

Сын: Фишев Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Место жительства
Неизвестно
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
После 1678
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