Фишев Григорий Иванович
Место рожденияд. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Дата рожденияДо 1661
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1661
Отец: Фишев Иван
Мать: не указана
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1677
Мать ребёнка: не указана
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1678
Мать ребёнка: не указана
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1680
Мать ребёнка: не указана
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Место жительства
Неизвестно
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
После 1678