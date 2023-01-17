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Сергеев Николай Иванович

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Место рождения

Осиновка, Невьянский, Свердловская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

После 1930

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиновка, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
После 1910

Сын: Сергеев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Сергеева Анна Антиоховна

Осиновка, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Сергеев Яков Николаевич

Мать ребёнка: Сергеева Анна Антиоховна

Осиновка, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.09.1929

Сын: Сергеев Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Сергеева Анна Антиоховна

Осиновка, Невьянский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Анна Антиоховна

Смерть
После 1930
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