Сергеев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиПосле 1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1910
Сын: Сергеев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Сергеева Анна Антиоховна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Сергеева Анна Антиоховна
Рождение ребёнка
10.09.1929
Сын: Сергеев Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Сергеева Анна Антиоховна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергеева Анна Антиоховна
Смерть
После 1930