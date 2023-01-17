Сергеева (Палкина) Анна Антиоховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Палкина) Анна Антиоховна

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Место рождения

Конево, Невьянский, Свердловская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

После 1930

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Конево, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
После 1910

Сын: Сергеев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Сергеев Николай Иванович

Осиновка, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Сергеев Яков Николаевич

Отец ребёнка: Сергеев Николай Иванович

Осиновка, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.09.1929

Сын: Сергеев Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Сергеев Николай Иванович

Осиновка, Невьянский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Николай Иванович

Смерть
После 1930
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