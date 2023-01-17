Сергеева (Палкина) Анна Антиоховна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиПосле 1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1910
Сын: Сергеев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Сергеев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Сергеев Николай Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1929
Сын: Сергеев Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Сергеев Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1930