Канарская (Татарникова) Ирина Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Татрников Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канарский Лев Александрович
Отец ребёнка: Канарский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канарский сын Александрович
Отец ребёнка: Канарский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канарская Карина Александровна
Отец ребёнка: Канарский Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Канарский Александр