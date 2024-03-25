Канарская (Татарникова) Ирина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канарская (Татарникова) Ирина Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Татрников Валерий

Мать: Татарникова Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канарский Лев Александрович

Отец ребёнка: Канарский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канарский сын Александрович

Отец ребёнка: Канарский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канарская Карина Александровна

Отец ребёнка: Канарский Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канарский Александр

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