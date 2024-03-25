Канарский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канарский Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канарский Лев Александрович

Мать ребёнка: Канарская Ирина Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канарский сын Александрович

Мать ребёнка: Канарская Ирина Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канарская Карина Александровна

Мать ребёнка: Канарская Ирина Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канарская Ирина Валерьевна

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