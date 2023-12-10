Карманова (Карманова) Виктория Вероника Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова (Карманова) Виктория Вероника Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1992

Отец: Карманов Игорь Викторович

Мать: Карманова Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
19.01.2016

Дочь: Карманова Кира Владимировна

Отец ребёнка: Гуркин Владимир Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуркин Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карманов Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анатолий

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