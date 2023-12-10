Карманова (Карманова) Виктория Вероника Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1992
Рождение ребёнка
19.01.2016
Дочь: Карманова Кира Владимировна
Отец ребёнка: Гуркин Владимир Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карманов Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анатолий