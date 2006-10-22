Карманова (Веселова) Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1968
Дата смерти22.10.2006
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1968
Отец: Беспалов Виктор
Бракосочетание
05.12.1987
Рождение ребёнка
28.06.1988
Дочь: Карманова Екатерина Игоревна
Отец ребёнка: Карманов Игорь Викторович
Рождение ребёнка
23.05.1992
Дочь: Карманова Виктория Вероника Игоревна
Отец ребёнка: Карманов Игорь Викторович
Рождение ребёнка
27.08.1999
Отец ребёнка: Беспалов Влад Викторович
Смерть
22.10.2006