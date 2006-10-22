Карманова (Веселова) Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова (Веселова) Светлана Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1968

Дата смерти

22.10.2006

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1968

Отец: Беспалов Виктор

Мать: не указана

Бракосочетание
05.12.1987

Муж: Карманов Игорь Викторович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.06.1988

Дочь: Карманова Екатерина Игоревна

Отец ребёнка: Карманов Игорь Викторович

Рождение ребёнка
23.05.1992

Дочь: Карманова Виктория Вероника Игоревна

Отец ребёнка: Карманов Игорь Викторович

Рождение ребёнка
27.08.1999

Сын: Веселов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Беспалов Влад Викторович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.10.2006
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