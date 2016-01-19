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Карманова Кира Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.2016

Отец: Гуркин Владимир Андреевич

Мать: Карманова Виктория Вероника Игоревна

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