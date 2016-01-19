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Карманова Кира Владимировна
Карманова Кира Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.01.2016
Пол
Женский
Отец
Гуркин Владимир Андреевич
1989 г.р.
Мать
Карманова (Карманова) Виктория Вероника Игоревна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МВ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.2016
Отец:
Гуркин Владимир Андреевич
Мать:
Карманова Виктория Вероника Игоревна
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