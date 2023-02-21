Шипуля (не известно) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипуля (не известно) Нина

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Место рождения

г. Москва, Московская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР

Дата рождения

После 1945

Дата смерти

После 2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1943 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MB
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Место
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Рождение
После 1945

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Москва, Московская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Рождение ребёнка
Около 1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипуля Александр Иванович

г. Москва, Московская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипуля Александр Иванович

Место жительства
Неизвестно
г. Москва, Московская область, Российская Федерация
Смерть
После 2000
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