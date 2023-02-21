Шипуля (не известно) Нина
Место рожденияг. Москва, Московская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Дата рожденияПосле 1945
Дата смертиПосле 2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1945
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Москва, Московская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Рождение ребёнка
Около 1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шипуля Александр Иванович
г. Москва, Московская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Москва, Московская область, Российская Федерация
Смерть
После 2000