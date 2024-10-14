Новикова (Панкова) Аксинья Андреевна
женский, родилась 1693
умерла 1770
ОтецПанков Андрей ПетровичОколо 1685 г.р.
МатьПанкова Авдотья1678 г.р.
Супруги
Новиков Иван Васильевич1685 г.р.
Дети
Новиков Давыд Иванович1737 г.р.
Новиков Григорий Иванович1741 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Панков Андрей Петрович
Мать: Панкова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Новиков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1741
Сын: Новиков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Новиков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Новиков Иван Васильевич
Смерть
1770