Новикова (Панкова) Аксинья Андреевна 1693 — найти родственников по фамилии на Familio

Новикова (Панкова) Аксинья Андреевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1693

умерла 1770

Отец
Панков Андрей ПетровичОколо 1685 г.р.
Мать
Панкова Авдотья1678 г.р.
Супруги
Новиков Иван Васильевич1685 г.р.
Дети
Новиков Давыд Иванович1737 г.р.
Новиков Григорий Иванович1741 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Панков Андрей Петрович

Мать: Панкова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1737

Сын: Новиков Давыд Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1741

Сын: Новиков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1743

Сын: Новиков Иван Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван Васильевич

Смерть
1770

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