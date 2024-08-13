Сушкова (Сушкова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкова (Сушкова) Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817

Сын: Сушков Родион Гаврилович

Отец ребёнка: Сушков Гаврила Никифорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Сушков Ларион Гаврилович

Отец ребёнка: Сушков Гаврила Никифорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Сушков Лука Гаврилович

Отец ребёнка: Сушков Гаврила Никифорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Сушков Никанор Гаврилович

Отец ребёнка: Сушков Гаврила Никифорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Сушков Анисим Гаврилович

Отец ребёнка: Сушков Гаврила Никифорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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