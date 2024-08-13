Сушкова (Сушкова) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Сушков Гаврила Никифорович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Сушков Гаврила Никифорович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Сушков Гаврила Никифорович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Сушков Никанор Гаврилович
Отец ребёнка: Сушков Гаврила Никифорович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Сушков Гаврила Никифорович