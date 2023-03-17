Клименко Стефан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко Стефан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

08.05.1881

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Смерть
08.05.1881
Рождение
1881

Отец: Клименко Андрей Иванович

Мать: не указана

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