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Клименко Стефан Иванович
Клименко Стефан Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1881
Дата смерти
08.05.1881
Пол
Мужской
Отец
Клименко Андрей Иванович
1857 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
08.05.1881
Рождение
1881
Отец:
Клименко Андрей Иванович
Мать: не указана
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