(Никифорова) Мария Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения06.02.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1889
Бракосочетание
05.02.1909
Рождение ребёнка
08.02.1910
Сын: Никифоров Иван Ермолаевич
Отец ребёнка: Никифоров Козьма Ермолаевич
Рождение ребёнка
17.01.1911
Сын: Никифоров Семен Ермолаевич
Отец ребёнка: Никифоров Козьма Ермолаевич
Рождение ребёнка
30.08.1912
Сын: Никифоров Андрей Ермолаевич
Отец ребёнка: Никифоров Козьма Ермолаевич
Рождение ребёнка
18.12.1913
Сын: Никифоров Николай Ермолаевич
Отец ребёнка: Никифоров Козьма Ермолаевич
Рождение ребёнка
25.04.1916
Дочь: Ирина Ермолаевна
Отец ребёнка: Никифоров Козьма Ермолаевич
Рождение ребёнка
05.06.1918
Сын: Никифоров Николай Ермолаевич
Отец ребёнка: Никифоров Козьма Ермолаевич
Рождение ребёнка
27.12.1919
Дочь: Зоя Ермолаевна
Отец ребёнка: Никифоров Козьма Ермолаевич
Смерть
Неизвестно