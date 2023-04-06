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(Никифорова) Мария Афанасьевна

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Место рождения

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

06.02.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1889

Отец: Никифоров Афанасий Васильевич

Мать: Никифорова Ксения Панфиловна

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
05.02.1909

Муж: Никифоров Козьма Ермолаевич

Рождение ребёнка
08.02.1910

Сын: Никифоров Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Никифоров Козьма Ермолаевич

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.01.1911

Сын: Никифоров Семен Ермолаевич

Отец ребёнка: Никифоров Козьма Ермолаевич

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
30.08.1912

Сын: Никифоров Андрей Ермолаевич

Отец ребёнка: Никифоров Козьма Ермолаевич

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.12.1913

Сын: Никифоров Николай Ермолаевич

Отец ребёнка: Никифоров Козьма Ермолаевич

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.04.1916

Дочь: Ирина Ермолаевна

Отец ребёнка: Никифоров Козьма Ермолаевич

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.06.1918

Сын: Никифоров Николай Ермолаевич

Отец ребёнка: Никифоров Козьма Ермолаевич

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.12.1919

Дочь: Зоя Ермолаевна

Отец ребёнка: Никифоров Козьма Ермолаевич

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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