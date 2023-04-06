Никифорова (Обвинцова) Ксения Панфиловна
Место рожденияУсть-Иргино
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти09.03.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Усть-Иргино
Бракосочетание
25.02.1881
Рождение ребёнка
22.03.1883
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Никифоров Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
17.03.1885
Дочь: Василиса Афанасьевна
Отец ребёнка: Никифоров Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
15.01.1887
Сын: Никифоров Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Никифоров Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
06.02.1889
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Никифоров Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1891
Сын: Никифоров Тимофей Афанасьевич
Отец ребёнка: Никифоров Афанасий Васильевич
Смерть
09.03.1891