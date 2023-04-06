Никифорова (Обвинцова) Ксения Панфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Обвинцова) Ксения Панфиловна

Место рождения

Усть-Иргино

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

09.03.1891

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Иргино
Бракосочетание
25.02.1881

Муж: Никифоров Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
22.03.1883

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Никифоров Афанасий Васильевич

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.03.1885

Дочь: Василиса Афанасьевна

Отец ребёнка: Никифоров Афанасий Васильевич

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.01.1887

Сын: Никифоров Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Никифоров Афанасий Васильевич

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.02.1889

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Никифоров Афанасий Васильевич

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.03.1891

Сын: Никифоров Тимофей Афанасьевич

Отец ребёнка: Никифоров Афанасий Васильевич

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
09.03.1891
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