Табаев Илья Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табаев Илья Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1945

Дочь: Табаева Любовь Ильинична

Мать ребёнка: Солдаткина Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Табаев Василий Ильич

Мать ребёнка: Солдаткина Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдаткина Анна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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