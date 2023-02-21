Солдаткина Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдаткина Анна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Солдаткин Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1945

Дочь: Табаева Любовь Ильинична

Отец ребёнка: Табаев Илья Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Табаев Василий Ильич

Отец ребёнка: Табаев Илья Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Табаев Илья Константинович

Смерть
Неизвестно
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