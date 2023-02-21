Солдаткина Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Солдаткин Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1945
Дочь: Табаева Любовь Ильинична
Отец ребёнка: Табаев Илья Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Табаев Василий Ильич
Отец ребёнка: Табаев Илья Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно