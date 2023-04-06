Чупина Елена Иванова
Место рождения
Дата рождения27.05.1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.05.1788 ст.
Отец: Чупин Иван Федоров
Мать: Чупина Анна Семенова
263-1-34 (ГАТО, г. Томск). Страница в книге 57об. 27.05.1788 года у крестьянина д. Усть-Ямышевской Ивана Чюпина родилась дочь Елена. Воспреемник той же деревни крестьянина Дмитрия Густокашина дочь М... Показать все
Смерть
Неизвестно