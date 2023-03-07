Чупина (Белоусова) Анна Семенова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белоусов Семен Онуфриев
Мать: не указана
Бракосочетание
04.06.1772 ст.
Муж: Чупин Иван Федоров
170-9-10 (ГАТО, г. Томск). Лист 71 об. Деревни Чупиной крестьянин Иван Федоров Чупин первым браком понял той же деревни у крестьянина Семена Онифриева Белоусова дочь его девицу Анну. https://www.fam... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1775 ст.
Дочь: Чупина Зеновия Иванова
Отец ребёнка: Чупин Иван Федоров
170-9-12 (ГАТО, г. Томск). Лист 71. Воспреемник того же села крестьянина Прокопия Ускова жена Марфа Никитина. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZD-5KHV?i=915
Рождение ребёнка
16.11.1780 ст.
Сын: Чупин Михайло Иванов
Отец ребёнка: Чупин Иван Федоров
170-9-15 (ГАТО, г. Томск). Родился 16.11.1780г. Крещен 18.11.1780г. Воспреемник той же деревни крестьянин Иван Пономарев. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZD-P9DT?i=106
Рождение ребёнка
27.05.1788 ст.
Дочь: Чупина Елена Иванова
Отец ребёнка: Чупин Иван Федоров
263-1-34 (ГАТО, г. Томск). Страница в книге 57об. 27.05.1788 года у крестьянина д. Усть-Ямышевской Ивана Чюпина родилась дочь Елена. Воспреемник той же деревни крестьянина Дмитрия Густокашина дочь М... Показать все
Рождение ребёнка
06.07.1800 ст.
Сын: Чупин Стефан Иванов
Отец ребёнка: Чупин Иван Федоров
170-10-190а (ГАТО, г. Томск). Лист 94. У крестьянина Усть-Ямышевской Ивана Чупина родился сын Стефан 06.07.1800г. Крещен 28.07.1800г. Воспреемник Федор Бабушкин. https://www.familysearch.org/ark:/6190... Показать все
Смерть
Неизвестно