Бурзянцева (Сентюрина) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурзянцева (Сентюрина) Устинья

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Место рождения

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

27.09.1869

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1869

Отец: Сентюринъ Василий

Мать: Сентюрина Пелагея

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.07.1891

Сын: Бурзянцевъ Константинъ

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1892

Сын: Бурзянцевъ Федоръ

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1894

Сын: Бурзянцевъ Никита

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1896

Дочь: Филиппова Марья

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1899

Дочь: Бурзянцева Евдокия

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1901

Сын: Бурзянцевъ Константинъ

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1901

Дочь: Бурзянцева Елена

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурзянцевъ Василий

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