Бурзянцева (Сентюрина) Устинья
Место рождения
Дата рождения27.09.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1869
Отец: Сентюринъ Василий
Мать: Сентюрина Пелагея
Рождение ребёнка
23.07.1891
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий
Рождение ребёнка
15.09.1892
Сын: Бурзянцевъ Федоръ
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий
Рождение ребёнка
14.03.1894
Сын: Бурзянцевъ Никита
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий
Рождение ребёнка
27.03.1896
Дочь: Филиппова Марья
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий
Рождение ребёнка
10.02.1899
Дочь: Бурзянцева Евдокия
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий
Рождение ребёнка
19.05.1901
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий
Рождение ребёнка
19.05.1901
Дочь: Бурзянцева Елена
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурзянцевъ Василий