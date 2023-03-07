Бурзянцевъ Константинъ
Место рождения
Дата рождения19.05.1901
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1901
Отец: Бурзянцевъ Василий
Мать: Бурзянцева Устинья
Рождение ребёнка
1921
Сын: Бурзянцевъ Иванъ
Мать ребёнка: Бурзянцева Ольга (Ирина) Степановна
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1939
Призыв на военную службу
20.01.1943
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Пропал без вести (военное)
?.06.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1943
Причина смерти: На войне