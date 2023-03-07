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Бурзянцевъ Константинъ

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Место рождения

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.05.1901

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

Дети

1921 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1901

Отец: Бурзянцевъ Василий

Мать: Бурзянцева Устинья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921

Сын: Бурзянцевъ Иванъ

Мать ребёнка: Бурзянцева Ольга (Ирина) Степановна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурзянцева Ольга (Ирина) Степановна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурзянцева Ольга (Ирина) Степановна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурзянцева Ольга (Ирина) Степановна

Призыв на военную службу
20.01.1943
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Пропал без вести (военное)
?.06.1943
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурзянцева Ольга (Ирина) Степановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1943
Причина смерти: На войне
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