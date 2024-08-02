Федоров (Самойлов) Тимофей Филиппович
Место рождения
Дата рождения1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Иванова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.08.1806 ст.
Дочь: Самойлова-Федорова (Филиппова) Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: (Иванова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1809 ст.
Сын: Самойлов-Федоров (Филиппов) Анисим Тимофеевич
Мать ребёнка: (Иванова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
18.04.1811 ст.
Дочь: Самойлова-Федорова (Филиппова) Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: (Иванова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
23.04.1813 ст.
Дочь: Самойлова-Федорова (Филиппова) Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: (Иванова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.10.1814 ст.
Сын: Самойлов-Федоров-Чумаров (Филиппов) Козма Тимофеевич
Мать ребёнка: (Иванова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
12.04.1824 ст.
Дочь: Самойлова-Федорова (Филиппова) Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно