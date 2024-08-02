Федоров (Самойлов) Тимофей Филиппович 1787 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Федоров (Самойлов) Тимофей Филиппович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1787 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

1754 г.р.

Жена

1785 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.

Отец: Федоров Филипп Самойлович

Мать: (Гаврилова) Ксения Гавриловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Иванова) Мария Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1806 ст.

Дочь: Самойлова-Федорова (Филиппова) Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: (Иванова) Мария Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.02.1809 ст.

Сын: Самойлов-Федоров (Филиппов) Анисим Тимофеевич

Мать ребёнка: (Иванова) Мария Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.04.1811 ст.

Дочь: Самойлова-Федорова (Филиппова) Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: (Иванова) Мария Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.04.1813 ст.

Дочь: Самойлова-Федорова (Филиппова) Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: (Иванова) Мария Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1814 ст.

Сын: Самойлов-Федоров-Чумаров (Филиппов) Козма Тимофеевич

Мать ребёнка: (Иванова) Мария Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.04.1824 ст.

Дочь: Самойлова-Федорова (Филиппова) Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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