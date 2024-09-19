Самойлова-Федорова (Филиппова) Марфа Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова-Федорова (Филиппова) Марфа Тимофеевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.08.1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1806 ст.

Отец: Федоров (Самойлов) Тимофей Филиппович

Мать: (Иванова) Мария Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.11.1821 ст.

Муж: Лаврентьев (Михайлов) Петр Маркелович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1831 ст.

Дочь: Михайлова-Лаврентьева (Маркелова) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Лаврентьев (Михайлов) Петр Маркелович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1835 ст.

Сын: Михайлов-Лаврентьев-Чугунов (Маркелов) Михаил Петрович

Отец ребёнка: Лаврентьев (Михайлов) Петр Маркелович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1839 ст.

Дочь: Михайлова-Лаврентьева (Маркелова) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Лаврентьев (Михайлов) Петр Маркелович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1843 ст.

Сын: Михайлов-Лаврентьев (Маркелов) Трофим Петрович

Отец ребёнка: Лаврентьев (Михайлов) Петр Маркелович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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