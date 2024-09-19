Самойлова-Федорова (Филиппова) Марфа Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения25.08.1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1806 ст.
Бракосочетание
10.11.1821 ст.
Рождение ребёнка
27.02.1831 ст.
Дочь: Михайлова-Лаврентьева (Маркелова) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Лаврентьев (Михайлов) Петр Маркелович
Рождение ребёнка
15.11.1835 ст.
Сын: Михайлов-Лаврентьев-Чугунов (Маркелов) Михаил Петрович
Отец ребёнка: Лаврентьев (Михайлов) Петр Маркелович
Рождение ребёнка
07.01.1839 ст.
Дочь: Михайлова-Лаврентьева (Маркелова) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Лаврентьев (Михайлов) Петр Маркелович
Рождение ребёнка
24.07.1843 ст.
Сын: Михайлов-Лаврентьев (Маркелов) Трофим Петрович
Отец ребёнка: Лаврентьев (Михайлов) Петр Маркелович
Смерть
Неизвестно