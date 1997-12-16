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Лебакина Вероника Геннадьевна

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Место рождения

Борискино-Игар, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.12.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЖК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1997

Отец: Лебакин Геннадий Алексеевич

Мать: Лебакина Ольга Петровна

Борискино-Игар, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
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