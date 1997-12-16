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Лебакина Вероника Геннадьевна
Лебакина Вероника Геннадьевна
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Место рождения
Борискино-Игар
, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Дата рождения
16.12.1997
Пол
Женский
Отец
Лебакин Геннадий Алексеевич
1971 г.р.
Мать
Лебакина (Прокопьева) Ольга Петровна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
16.12.1997
Отец:
Лебакин Геннадий Алексеевич
Мать:
Лебакина Ольга Петровна
Борискино-Игар
, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
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