Соболева (Тибеж) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1915
Дата смерти31.10.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1915
Отец: Тибеж Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1938
Дочь: Илякина (Соболева) Людмила
Отец ребёнка: Соболев Дмитрий
Рождение ребёнка
1943
Дочь: (Соболева) Зинаида
Отец ребёнка: Соболев Дмитрий
Рождение ребёнка
08.03.1948
Отец ребёнка: Соболев Дмитрий
Смерть
31.10.1995
Причина смерти: Сердечный приступ