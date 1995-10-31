Соболева (Тибеж) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Тибеж) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1915

Дата смерти

31.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1915

Отец: Тибеж Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1938

Дочь: Илякина (Соболева) Людмила

Отец ребёнка: Соболев Дмитрий

Рождение ребёнка
1943

Дочь: (Соболева) Зинаида

Отец ребёнка: Соболев Дмитрий

Рождение ребёнка
08.03.1948

Сын: Соболев Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Соболев Дмитрий

Смерть
31.10.1995
Причина смерти: Сердечный приступ

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