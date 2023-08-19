Соболев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболев Дмитрий

Соболев Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1911

Дата смерти

15.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1911

Отец: Соболев Фрол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1938

Дочь: Илякина (Соболева) Людмила

Мать ребёнка: Соболева (Тибеж) Антонина

Рождение ребёнка
1943

Дочь: (Соболева) Зинаида

Мать ребёнка: Соболева (Тибеж) Антонина

Рождение ребёнка
08.03.1948

Сын: Соболев Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Соболева (Тибеж) Антонина

Смерть
15.01.1973
Причина смерти: Инсульт

Мы используем куки для улучшения работы сайта.