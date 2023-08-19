Соболев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1911
Дата смерти15.01.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1911
Отец: Соболев Фрол
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1938
Дочь: Илякина (Соболева) Людмила
Мать ребёнка: Соболева (Тибеж) Антонина
Рождение ребёнка
1943
Дочь: (Соболева) Зинаида
Мать ребёнка: Соболева (Тибеж) Антонина
Рождение ребёнка
08.03.1948
Мать ребёнка: Соболева (Тибеж) Антонина
Смерть
15.01.1973
Причина смерти: Инсульт