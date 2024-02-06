Левченко Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
24.12.1808 ст.
Дочь: Игнатюк Марта Кирилловна
Отец ребёнка: Левченко Кирилл Герасимович
По метрике дано имя Евгения, в ревизионной сказке указано два имени, Марта она же Евгения
Рождение ребёнка
03.08.1811 ст.
Сын: Левченко Исаакий Кириллович
Отец ребёнка: Левченко Кирилл Герасимович
Рождение ребёнка
14.02.1814 ст.
Сын: Левченко Авксентий Кириллович
Отец ребёнка: Левченко Кирилл Герасимович
Рождение ребёнка
26.07.1816 ст.
Дочь: Полишук Параскева Кирилловна
Отец ребёнка: Левченко Кирилл Герасимович
Рождение ребёнка
03.02.1819 ст.
Сын: Левченко Семеон Кириллович
Отец ребёнка: Левченко Кирилл Герасимович
Рождение ребёнка
14.06.1821 ст.
Дочь: Левченко Марина Кирилловна
Отец ребёнка: Левченко Кирилл Герасимович
Рождение ребёнка
25.03.1824 ст.
Сын: Левченко Гавриил Кириллович
Отец ребёнка: Левченко Кирилл Герасимович
Рождение ребёнка
14.05.1827 ст.
Дочь: Левченко Гликерия Кирилловна
Отец ребёнка: Левченко Кирилл Герасимович
Рождение ребёнка
04.06.1829 ст.
Сын: Левченко Митрофан Кириллович
Отец ребёнка: Левченко Кирилл Герасимович
Рождение ребёнка
05.02.1833 ст.
Дочь: Левченко Агафия Кирилловна
Отец ребёнка: Левченко Кирилл Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно