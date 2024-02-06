Левченко Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевченко Марфа Ивановна

Левченко Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1808 ст.

Дочь: Игнатюк Марта Кирилловна

Отец ребёнка: Левченко Кирилл Герасимович

Погребище, Вінницька область
По метрике дано имя Евгения, в ревизионной сказке указано два имени, Марта она же Евгения
Рождение ребёнка
03.08.1811 ст.

Сын: Левченко Исаакий Кириллович

Отец ребёнка: Левченко Кирилл Герасимович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
14.02.1814 ст.

Сын: Левченко Авксентий Кириллович

Отец ребёнка: Левченко Кирилл Герасимович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
26.07.1816 ст.

Дочь: Полишук Параскева Кирилловна

Отец ребёнка: Левченко Кирилл Герасимович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
03.02.1819 ст.

Сын: Левченко Семеон Кириллович

Отец ребёнка: Левченко Кирилл Герасимович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
14.06.1821 ст.

Дочь: Левченко Марина Кирилловна

Отец ребёнка: Левченко Кирилл Герасимович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
25.03.1824 ст.

Сын: Левченко Гавриил Кириллович

Отец ребёнка: Левченко Кирилл Герасимович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
14.05.1827 ст.

Дочь: Левченко Гликерия Кирилловна

Отец ребёнка: Левченко Кирилл Герасимович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
04.06.1829 ст.

Сын: Левченко Митрофан Кириллович

Отец ребёнка: Левченко Кирилл Герасимович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
05.02.1833 ст.

Дочь: Левченко Агафия Кирилловна

Отец ребёнка: Левченко Кирилл Герасимович

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левченко Кирилл Герасимович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close