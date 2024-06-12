Левченко Семеон Кириллович
Место рождения
Дата рождения03.02.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1819 ст.
Крещение
04.02.1819 ст.
Успенская церковь
Бракосочетание
23.01.1844 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
14.05.1845 ст.
Дочь: Левченко Гликерия Семеоновна
Мать ребёнка: Левченко (Палий) Мария Яковлева
Рождение ребёнка
18.08.1847 ст.
Мать ребёнка: Левченко (Палий) Мария Яковлева
Рождение ребёнка
09.08.1850 ст.
Дочь: Левченко Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Левченко (Палий) Мария Яковлева
Рождение ребёнка
14.01.1853 ст.
Дочь: Прокопец (Левченко) Домникия Семеоновна
Мать ребёнка: Левченко (Палий) Мария Яковлева
Рождение ребёнка
14.01.1853 ст.
Дочь: Левченко Татьяна Семеоновна
Мать ребёнка: Левченко (Палий) Мария Яковлева
Рождение ребёнка
27.09.1856 ст.
Сын: Левченко Калистрат Семеонович
Мать ребёнка: Левченко (Палий) Мария Яковлева
Рождение ребёнка
02.06.1862 ст.
Дочь: Левченко Мелания Семеновна
Мать ребёнка: Левченко (Палий) Мария Яковлева
Смерть
Неизвестно