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Левченко Семеон Кириллович

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

03.02.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1819 ст.

Отец: Левченко Кирилл Герасимович

Мать: Левченко Марфа Ивановна

Погребище, Вінницька область
Крещение
04.02.1819 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Бракосочетание
23.01.1844 ст.

Жена: Левченко (Палий) Мария Яковлева

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
14.05.1845 ст.

Дочь: Левченко Гликерия Семеоновна

Мать ребёнка: Левченко (Палий) Мария Яковлева

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
18.08.1847 ст.

Сын: Левченко Флор Семенович

Мать ребёнка: Левченко (Палий) Мария Яковлева

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
09.08.1850 ст.

Дочь: Левченко Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Левченко (Палий) Мария Яковлева

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
14.01.1853 ст.

Дочь: Прокопец (Левченко) Домникия Семеоновна

Мать ребёнка: Левченко (Палий) Мария Яковлева

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
14.01.1853 ст.

Дочь: Левченко Татьяна Семеоновна

Мать ребёнка: Левченко (Палий) Мария Яковлева

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
27.09.1856 ст.

Сын: Левченко Калистрат Семеонович

Мать ребёнка: Левченко (Палий) Мария Яковлева

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
02.06.1862 ст.

Дочь: Левченко Мелания Семеновна

Мать ребёнка: Левченко (Палий) Мария Яковлева

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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