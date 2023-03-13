Потапъ Яковлевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1790
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Андреянъ Потаповъ
Мать ребёнка: Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Савелий Потаповъ
Мать ребёнка: Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1767
Сын: Исай Потаповъ
Мать ребёнка: Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Агафья Потапова
Мать ребёнка: Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Проломова Федосья
Мать ребёнка: Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Гусева Авдотья Потапова
Мать ребёнка: Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Василий Потаповъ
Мать ребёнка: Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Чупинъ Федоръ
Мать ребёнка: Авдотья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Яковлева
Смерть
1790