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Потапъ Яковлевъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Андреянъ Потаповъ

Мать ребёнка: Авдотья Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1760

Сын: Савелий Потаповъ

Мать ребёнка: Авдотья Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Исай Потаповъ

Мать ребёнка: Авдотья Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Агафья Потапова

Мать ребёнка: Авдотья Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Проломова Федосья

Мать ребёнка: Авдотья Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Гусева Авдотья Потапова

Мать ребёнка: Авдотья Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Василий Потаповъ

Мать ребёнка: Авдотья Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Чупинъ Федоръ

Мать ребёнка: Авдотья Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Яковлева

Смерть
1790
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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