Платошин Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платошин Михаил Дмитриевич

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Место рождения

д.Холопово Бабынинского р-на

Дата рождения

20.03.1932

Дата смерти

16.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1932

Отец: Платошин Дмитрий Павлович

Мать: Платошина Матрёна (Мотя) Михайловна

д.Холопово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1959

Сын: Платошин Валерий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Калуга
Рождение ребёнка
10.12.1961

Дочь: Поленицына Лариса Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Калуга
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.11.2005
г. Калуга
Похороны
Неизвестно
Семионовское, г. Калуга
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