Платошин Михаил Дмитриевич
Место рожденияд.Холопово Бабынинского р-на
Дата рождения20.03.1932
Дата смерти16.11.2005
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1932
д.Холопово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1959
Сын: Платошин Валерий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Калуга
Рождение ребёнка
10.12.1961
Дочь: Поленицына Лариса Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Калуга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.11.2005
г. Калуга
Похороны
Неизвестно
Семионовское, г. Калуга