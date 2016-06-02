Поленицына (Платошина) Лариса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поленицына (Платошина) Лариса Михайловна

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Место рождения

г. Калуга

Дата рождения

10.12.1961

Дата смерти

02.06.2016

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1961

Отец: Платошин Михаил Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

г. Калуга
Рождение ребёнка
28.04.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Калуга
Смерть
02.06.2016
Калуга
Похороны
Неизвестно
Литвиновское
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