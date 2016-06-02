Поленицына (Платошина) Лариса Михайловна
Место рожденияг. Калуга
Дата рождения10.12.1961
Дата смерти02.06.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1961
Отец: Платошин Михаил Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
г. Калуга
Рождение ребёнка
28.04.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Калуга
Смерть
02.06.2016
Калуга
Похороны
Неизвестно
Литвиновское