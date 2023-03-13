Титова Варвара Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Варвара Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1879

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Титовъ Степанъ

Рождение ребёнка
12.11.1880

Дочь: Титова Матрена

Отец ребёнка: Титовъ Степанъ

Александровка
Рождение ребёнка
26.11.1883

Сын: Титовъ Степанъ

Отец ребёнка: Титовъ Степанъ

Александровка
Рождение ребёнка
1885

Сын: Титовъ Афонасий

Отец ребёнка: Титовъ Степанъ

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Титова Анна

Отец ребёнка: Титовъ Степанъ

Рождение ребёнка
17.09.1888

Дочь: Титова Ефросинья

Отец ребёнка: Титовъ Степанъ

Александровка
Рождение ребёнка
01.05.1891

Сын: Титовъ Николай

Отец ребёнка: Титовъ Степанъ

Александровка
Рождение ребёнка
12.08.1893

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Титовъ Степанъ

Александровка
Рождение ребёнка
08.11.1896

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Титовъ Степанъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1902

Сын: Титовъ Василий

Отец ребёнка: Титовъ Степанъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титовъ Степанъ

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