Титова Варвара Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1879
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Титовъ Степанъ
Рождение ребёнка
12.11.1880
Дочь: Титова Матрена
Отец ребёнка: Титовъ Степанъ
Александровка
Рождение ребёнка
26.11.1883
Сын: Титовъ Степанъ
Отец ребёнка: Титовъ Степанъ
Александровка
Рождение ребёнка
1885
Сын: Титовъ Афонасий
Отец ребёнка: Титовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Титова Анна
Отец ребёнка: Титовъ Степанъ
Рождение ребёнка
17.09.1888
Дочь: Титова Ефросинья
Отец ребёнка: Титовъ Степанъ
Александровка
Рождение ребёнка
01.05.1891
Сын: Титовъ Николай
Отец ребёнка: Титовъ Степанъ
Александровка
Рождение ребёнка
12.08.1893
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Титовъ Степанъ
Александровка
Рождение ребёнка
08.11.1896
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Титовъ Степанъ
Рождение ребёнка
09.02.1902
Сын: Титовъ Василий
Отец ребёнка: Титовъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титовъ Степанъ