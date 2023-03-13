(Титова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Титова) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1879

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1879

Отец: Титовъ Степанъ

Мать: Титова Варвара Иванова

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