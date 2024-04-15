Колесников Василий Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Василий Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1896 ст.

Сын: Колесников Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Колесникова Евдокия Киприяновна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Восприемник
22.09.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Федор Степанович Карев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Евдокия Киприяновна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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